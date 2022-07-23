Камила Валиева: «Когда я перешла к Тутберидзе и посмотрела на девочек, которые делают по 500 прыжков за тренировку – это был шок»

Олимпийская чемпионка Пекина-2022 в командном турнире поделилась мнением о мотивации и осознанном подходе к тренировкам по фигурному катанию.

«Когда выигрываешь Первенство России в младшем возрасте, начинаешь понимать, ради чего ты работаешь.

Некоторые родители насильно заставляют заниматься. Дети под этим давлением просто не могут. Было много случаев, когда тебе говорят: «Ты должен, ты должен, ты должен». Наверное, должен. Но это можно сказать другими словами.

До 12-13 лет ребенок вообще не понимает, что делает и зачем. Когда я перешла к Этери Георгиевне и посмотрела на девочек, которые прыгают по 500 прыжков за тренировку, а я пришла и прыгнула всего 100... Для меня это был шок.

К Олимпийским играм ты делаешь все возможное на льду, в зале, сам что-то делаешь отдельно от тренировок. Когда понимаешь, ради чего это.

Мама хорошо подбирала слова для мотивации. Не было такого: «Ой, ты такая плохая, ты этого не сделала, как так можно». Да, сегодня не получилось. Но до этого же получалось? Значит, завтра получится.

Или говорила: «Пойдем в зал, попрыгаем вместе». Очень важна поддержка с другой стороны. За бортиком тренеры, которые требуют от тебя многого: иногда хвалят, иногда не хвалят.

А с другого конца бортика не должен быть человек, который делает так же. Должен быть дом, который тебя и поддерживает, и требует. Чтобы это было в безопасности, скажем так», – сказала Валиева в интервью во время фестиваля VK Fest.

Валиева рассказала, что могла уйти в балет: «Это было до прихода к Тутберидзе. Мне ставили вопрос – нужно ли тебе это фигурное катание?»