Валиева рассказала, что могла уйти в балет: «Это было до прихода к Тутберидзе. Мне ставили вопрос – нужно ли тебе это фигурное катание?»

Теги сборная России женское катание Этери Тутберидзе Камила Валиева Фигурное катание

Российская фигуристка Камила Валиева рассказала, что в свое время задумывалась о переходе из фигурного катания в балет.

«Это было до прихода к Этери Георгиевне Тутберидзе. Во время неудачного сезона у нас с мамой был разговор, точно ли я хочу заниматься фигурным катанием.

Мама очень боялась за мое образование. В то время я еще могла поступить в МГАХ (Московскую государственную академию хореографии), где ты живешь, учишься и тренируешься.

Мне ставили вопрос: «Нужно ли тебе это фигурное катание?» Я ответила: «Это мне нужно просто до костей». Хорошо, идем к Этери Георгиевне. Если нет – идешь в балет», – сказала Валиева. 

Также Валиева рассказала, чем ей интересно было бы заниматься в жизни, помимо фигурного катания.

«Задумалась бы насчет актерского мастерства, ха-ха. Но я все-таки хочу максимально продолжать спортивную карьеру, насколько это возможно.

В 16 лет ты не можешь сказать, кем будешь в 25. Только предположить, что нравится. Сниматься в фильмах, стать тренером – очень много всего.

Хотела бы еще попробовать позаниматься танцами на полу профессионально.

Иногда ходила, но хочу все стили попробовать. Пока что контемп лучше получается, это понятно почему. Это что-то интересное и вдохновляющее», – цитирует Валиеву Sport24. 

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