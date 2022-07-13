Косторная станет амбассадором медийного футбольного клуба «Катюша»

Фигуристка Алена Косторная станет амбассадором клуба Медиалиги «Катюша».

«В нашей команде «Катюша» будет Косторная: Алена не будет играть, но она – официальный амбассадор клуба.

Если честно, я еще в поисках известной Екатерины, потому что наша команда называется «Катюша». Но пока никак не могу ее найти», – сказал продюсер клуба.

Ранее стало известно, что «Катюшу» возглавит бывший игрок сборной России Александр Мостовой.

Он придумал Медиалигу и рассказал нам все: о деньгах, приезде игрока на «Бентли», трэштоке и дружбе с РПЛ

Медиалига гремит везде. С блогерами играют Глушаков и Тарасов, есть ВАР и микрофоны на судьях, на поле искры и трэшток