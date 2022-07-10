Анна Щербакова: «В 2014-м я смотрела Олимпиаду и даже не задумывалась, что когда-нибудь смогу достигнуть таких высот»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию вспомнила Игры-2014 в Сочи.

– Вы выступаете сейчас в ледовом дворце «Айсберг» – месте прославленных олимпийских побед сборной России. Вам тогда еще совсем мало лет было, но все-таки – помните те Игры?

– Из той поездки прямо все не помню, но самые яркие моменты – безусловно. И в том числе помню, как увидела этот огромный каток, зрительские трибуны, соревнования...

Впечатления незабываемые, и, конечно, тогда и от масштабности Олимпийских игр, и от моего детского восприятия мне казалось, что дворец этот раз в десять больше, чем вижу его сейчас. Но, безусловно, в душе у меня сейчас гордость от того, что я катаюсь на этой же арене.

– Олимпийская мечта не в тот момент пришла, когда вы были в Сочи?

– Нет, намного позже. В тот момент я смотрела Олимпиаду и даже не задумывалась, что когда-нибудь смогу достигнуть таких высот. Просто смотрела и восхищалась, – сказала Щербакова.

Командник фигуристов, который мы не забудем: в Сочи схитрили с Плющенко, утомили Липницкую и, возможно, сговорились с США