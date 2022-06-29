Траньков о фигуристках на тренировке ФК ЦСКА: «Есть время отдохнуть, отключиться от рутинной работы. Фигуристы всегда играли в футбол, волейбол и остальные игры»

Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков оценил новость о российских фигуристках, посетивших тренировку футбольного ЦСКА.

Накануне Анна Щербакова, Александра Трусова, Камила Валиева, Евгения Тарасова, Майя Хромых, Дарья Усачева, Аделия Петросян также сыграли с футболистами дружеский матч и выиграли со счетом 2:1.

«Это связано с тем, что сейчас грядет такой неоднозначный сезон. Во-первых, он постолимпийский, немного расслабленный. Во-вторых, с международными стартами тоже пришлось попрощаться, поэтому есть немного времени отдохнуть, переключиться, отключиться от рутинной работы в межсезонье, чуть позже ее начать.

Не помешает ли это подготовке к сезону? Дело в том, что фигуристы всегда на летних сборах играли в футбол, волейбол и во все остальные игры. Просто раньше было гораздо меньше внимания к нашему виду спорта, к нам так не присматривались, а вообще фигуристы умеют заниматься любыми видами спорта вопреки, скажем так, мнению какому-то.

Поэтому для нас это абсолютно нормально, в межсезонье мы всегда чем-то отвлеклись, другими видами спорта занимались, это абсолютно обычная ситуация», – отметил Траньков.

Фигуристки Щербакова, Валиева, Трусова, Хромых, Тарасова, Усачева и Петросян посетили тренировку футбольного ЦСКА