«Билась в истерике и кричала, что не могу выйти на лед, иначе разрыдаюсь». Канышева о причинах завершения карьеры

Теги сборная России танцы на льду Алена Канышева Фигурное катание

Российская фигуристка Алена Канышева объяснила причины завершения карьеры.

До 2019 года Канышева соревновалась в одиночном катании, затем выступала в танцах на льду вместе с с Андреем Пылиным. В минвушем декабре 17-летняя спортсменка перешла на тренерскую работу.

«Конечно, сложно принять окончание длинного пути, огромного труда. Но я рассуждала объективно, отталкиваясь от своего морального состояния, – продолжать больше не могла.

Даже билась в истерике и кричала, что не могу выйти на лед, иначе разрыдаюсь. Представляете, до какого состояния я дошла? Мама давно поняла, к чему все идет, поэтому просто смирилась, когда ей первой откровенно рассказала.

А папе все далось тяжелее. Он узнал про мое решение лишь спустя неделю после того, как распрощалась с тренерами. Он ведь много лет делал все, чтобы я каталась. Ему было обидно, что столько сил и финансов вложено, а спорт резко оборвался», – рассказала Канышева.

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