Чемпион мира в танцах на льду Никита Кацалапов ответил на вопросы подписчиков в своем телеграм-канале.

– Какая была главная мечта детства? Исполнилась ли она? Если нет, то мечтаешь еще об этом?

– В детстве мечтал стать олимпийским чемпионом. Поэтому эта мечта не то что исполнилась – преисполнилась (фигурист дважды брал золото Олимпиад в командных соревнованиях – Sports.ru).

– Танго будет в качестве показательного? А то все уже заждались.

– Танго будет! И даже усовершенствованное, скорее всего.

– Как планируете [10 июля] отмечать свой день рождения?

– Никогда в жизни не отмечал день рождения, потому что обычно он выпадает на сборы. Пару раз только скромной компанией собирались где-то. В этом году готовлюсь, но пока не знаю, получится ли отметить.

– Топ-5 качеств, которые больше всего ценишь в Вике (Синициной).

– Мудрость, нежность, сила характера, целеустремленность и красота.

– Были ли у вас моменты, когда ну вообще ничего не получалось, как бы вы ни старались, имею в виду спорт, да и вообще по жизни любые начинания, что вам придавало сил и мотивации двигаться дальше и не бросать любимое дело?

– Были и очень часто! Спасает осознание, что в жизни бывают не только черные полосы, но и белые. Поэтому надо просто перебороть это чувство и идти дальше. Можно поговорить с другом или родным и попросить поддержки, и все само собой устаканится. Главное – упорство и терпение, – ответил Кацалапов.

Кацалапов брал медали Олимпиад с Ильиных и Синициной, называет Сочи-2014 храмом. Но именно с Викой они – пара мечты