Алексей Ягудин: «В сезоне, где нет международных турниров, состав сборной неважен. Это чисто бумажная информация»

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Олимпийский чемпион Солт-Лейк-Сити-2002 Алексей Ягудин высказался о составе сборной России по фигурному катанию на предстоящий сезон. 

«С чего состав сборной России на сезон должен меня удивлять? Разницы никакой. Разница только в заработной плате.

Особенно неважен состав в сезоне, где нет международных турниров. Состав сборной, по сути – чисто бумажная информация», – сказал Ягудин.

Валиева, Трусова, Щербакова, Муравьева, Петросян и Туктамышева вошли в основной состав сборной России, Косторная, Усачева, Хромых – в резерв

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