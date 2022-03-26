Эшли Кэйн-Гриббл о состоянии после падения на ЧМ: «Чувствую себя потерянной и разбитой. Но я буду в порядке»

Американская фигуристка Эшли Кэйн-Гриббл, выступающая в паре с Тимоти ЛеДюком, обратилась к болельщикам.

Спортсменка упала с прыжка в произвольной программе на чемпионате мира в Монпелье. После падения она не смогла продолжить выступление, и пара Кэйн-Гриббл – ЛеДюк была вынуждена сняться с соревнований.

«Всем привет. Хочу рассказать, как у меня дела. Спасибо за огромное количество любви и поддержки, которое обрушились на меня в последние два дня. Это было очень ценно и позволило мне не чувствовать себя в изоляции.

Я в порядке. Чувствую себя сейчас потерянной и разбитой. Но я буду в порядке. Меня так поддерживают тут, во Франции, вся моя команда, люди, которые рядом со мной. Мне напоминают про все крутые моменты этого сезона.

И хотя то, что со мной произошло, конечно, сильно занимает мои мысли, я стараюсь думать о хорошем. И я учусь уважать себя, я прохожу через очень сложное эмоциональное время. Я борюсь с ненавистью к самой себе, мне так стыдно. Но мне помогают справиться с этим. Поэтому всем спасибо.

Этот сезон был невероятный. Мы стали чемпионами США, поехали на Олимпиаду. Сейчас тяжело, да, но когда-нибудь я оглянусь и пойму, что это всего лишь небольшой эпизод в моей карьере. Я справлюсь.

У меня сотрясение, и меня захлестывают эмоции. Но мне помогают, это хорошо. Увидимся, спасибо. Спасибо публике, вы были замечательные. Люблю вас», – сказала Кэйн-Гриббл в инстаграме (деятельность запрещена в РФ).

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