Американскую фигуристку Эшли Кэйн-Гриббл выписали из больницы, сообщила пресс-слуба Федерации фигурного катания США.

Спортсменка упала с прыжка в произвольной программе на чемпионате мира в Монпелье. После падения она не смогла продолжить выступление, и пара Кэйн-Гриббл – Тимоти ЛеДюк была вынуждена сняться с соревнований.

Фигуристку со льда унесли на носилках, после чего отправили на обследование.

«Эшли ночью выписали из больницы, она отдыхает в гостинице. Желаем ей скорейшего и полного выздоровления», – говорится в сообщении.

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