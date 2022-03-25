Фигуристку Эшли Кэйн-Гриббл выписали из больницы

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Американскую фигуристку Эшли Кэйн-Гриббл выписали из больницы, сообщила пресс-слуба Федерации фигурного катания США. 

Спортсменка упала с прыжка в произвольной программе на чемпионате мира в Монпелье. После падения она не смогла продолжить выступление, и пара Кэйн-Гриббл – Тимоти ЛеДюк была вынуждена сняться с соревнований. 

Фигуристку со льда унесли на носилках, после чего отправили на обследование. 

«Эшли ночью выписали из больницы, она отдыхает в гостинице. Желаем ей скорейшего и полного выздоровления», – говорится в сообщении. 

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