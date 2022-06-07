Серебряный призер Сочи-2014 Кирстен Мур-Тауэрс объявила о завершении карьеры

Теги сборная Канады пары Кирстен Мур-Тауэрс Майкл Маринаро Фигурное катание

Канадская фигуристка Кирстен Мур-Тауэрс объявила о завершении карьеры. 

«Хотела бы воспользоваться возможностью, чтобы объявить о своем уходе из соревнований по фигурному катанию. Я благодарна за то, что представляла Канаду на международном уровне в течение 13 лет.

Моя карьера была наполнена крутыми взлетами и падениями, она определенно не была идеальной, как и я. Надеюсь, меня запомнят как хорошего партнера по команде – который побеждал, показывая класс, и проигрывал с достоинством», – написала 29-летняя фигуристка в соцсетях.

Мур-Тауэрс выступала в парном катании. В дуэте с Диланом Московичем она становилась серебряным призером Сочи-2014 в командном турнире.

После 2014 года она выступала вместе с Майклом Маринаро. На Олимпиаде-2022 в Пекине они заняли десятое место в парном катании.

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