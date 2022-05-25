Первый тренер Валиевой: «Камила была девочкой не по годам сообразительной. И с самого детства у нее было правильное отношение к занятиям»

Первый тренер Камилы Валиевой Ксения Иванова рассказала о работе с фигуристкой.

«Когда я впервые познакомилась с Камилой, ей не было и четырех лет. Мама физическим развитием дочки занималась очень серьезно, водила ее не только на фигурное катание, но и на художественную гимнастику, и в хореографическое училище. Все это принесло свои плоды уже в раннем детстве.

Камила выделялась пластикой, хорошей гибкостью, растяжкой. Уже тогда было видно, что девочка очень перспективная, талантливая.

Помню, мы использовали любую возможность, чтобы заниматься на льду дополнительно. Ездили на каток в один из торговых центров города, так охранник катка, когда видел Камилу, всегда встречал ее словами: «Будущая чемпионка!».

Камила была девочкой не по годам сообразительной, все схватывала быстрее, чем более старшие дети в группе. В спорте это тоже очень важное качество.

И с самого детства у нее было правильное отношение к занятиям, а я всегда говорю, что какими бы не были природные данные, большую роль играет желание самого ребенка. Было видно, что Камиле нравится раскрывать себя на льду.

Конечно, о больших титулах тогда не задумывалась, но понимала, что при правильной работе тренера и той поддержке, которую Камила получает от мамы, из нее может вырасти очень хорошая фигуристка.

Поэтому, когда мама Алсу сообщила мне, что они переезжают в Москву, посоветовала им ни в коем случае не бросать тренировки.

Когда смотрела прокат произвольной Камилы в Пекине, внутри все как все будто замерло, эмоций не было никаких. Камила была сама на себя не похожа, каталась не в том настроении, в другом темпе. Обида за нее душила.

Причины всем понятны, но от этого было не легче. Надеюсь, что вся эта история сделает Камилу только сильнее, и она всем все докажет», – сказала Иванова.

Первый тренер Трусовой: «Саша даже на тренировках всегда хотела быть первой и только первой. Такой характер у нее был с самого детства»