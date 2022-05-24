Алексей Мишин: «Паниковать по поводу отсутствия нового инвентаря наивно. В нашем виде спорта решающее значение имеют тело и мысль, а не коньки и ботинки»

Заслуженный тренер СССР и России Алексей Мишин высказался на тему импортозамещения в фигурном катании.

«Во времена, когда я сам выступал, катались и на отечественных, и на зарубежных коньках – английских John Wilson, MK, хороших коньках. Но, например, Вадим Наумов, который стал чемпионом мира с Евгенией Шишковой, катался на отечественных «Жигулях», а Алексей Урманов выиграл Олимпийские игры, катаясь на инвентаре двухлетней давности.

Думаю, паниковать по поводу отсутствия нового инвентаря будет наивно. В нашем виде спорта решающее значение имеют тело и мысль, а не коньки, ботинки, костюмы и прически.

Говоря об импортозамещении, вспоминаю времена, когда мы с тренером Кошелевым сами делали коньки из замечательных марок отечественных сталей. Посчастливилось присутствовать при экспериментах нашего новатора Игоря Борисовича, который много лет работал над созданием специальных образцов коньков для Тамары [Москвиной]. Именно поэтому к этой проблеме готов подключиться и я.

Владея ситуацией с наличием коньков у наших спортсменов, уверен, что запаса, который мы сейчас имеем, хватит, чтобы пережить сложные времена. Надеюсь, они не будут слишком длинными. А если затянутся, сделаем Russian Gold Seal, качества которых будет достаточно для того, чтобы прыгать четверные прыжки и в каких-то дисциплинах быть по-прежнему сильнейшими в мире», – сказал Мишин.