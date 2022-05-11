Писеев о запрете Тутберидзе находиться на льду или у бортика на катке в США: «Это глупость. Американцы всячески стараются унизить человека»

Почетный президент Федерации фигурного катания России ( ) высказался о запрете тренеру находиться на льду или у бортика на катке в США.

«Стыдно об этом говорить, человек всю жизнь посвятила работе на льду. От американцев все что угодно можно ожидать, она приехала, чтобы посмотреть на свою дочь.

Здесь можно только сочувствовать. Это глупость, американцы всячески стараются унизить человека, тем более такого профессионального человека, как Тутберидзе», – сказал Писеев.

Тутберидзе едет в США устраивать дочь к модному хореографу, а босс катка уже напряглась. Что не так?