Кучвальска о Дне Победы в Латвии: «Наши деды и прадеды не заслуживают, чтобы цветы, возлагаемые в память о них, выкидывались в мусорку на следующий день»

Латвийская фигуристка Ангелина Кучвальска высказалась о праздновании Дня Победы в Латвии.

«Я, конечно, понимаю, что сейчас нелегкое время, и я могу лишь представить, какую боль сейчас испытывают многие.

Но наши деды и прадеды, которые отдали жизнь, сражаясь за мирное небо над головой, не заслуживают того, чтобы цветы, возлагаемые в память о них, потом были выкинуты бульдозером в мусорку на следующий день.

Я не люблю политику и не считаю, что я компетентный человек, чтобы выражать какую-то позицию, но считаю, что уважение и память ветеранам никак не связаны с нынешней ситуацией», – написала Кучвальска.

Фото: инстаграм Ангелины Кучвальской