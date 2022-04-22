Софья Леонтьева: «По возрасту мы можем кататься в юниорах еще год. В следующем сезоне ритм-танец у юниоров – танго, а мы давно мечтали его скатать»

Российский танцевальный дуэт и Даниил Горелкин рассказали, как провели время после первенства России и ответили на вопрос о переходе во взрослые.

– После первенства России у вас был перерыв в выступлениях. Как провели это время?

Леонтьева: Работали. Но на одной из тренировок я сильно упала, повредила ногу. Слава богу, обследование показало, что обошлось без надрывов – растяжение. Но какое-то время пришлось ходить на костылях. Восстанавливалась, и после всего случившегося на первой тренировке было ощущение, будто все делаю впервые. Только недавно мы стали тренироваться в полную силу, потому что после еще Даня заболел.

Горелкин: Пока Соня лечила ногу, я катался один, отрабатывал элементы. Она вышла, и я заболел непонятно чем. Еще пара недель вылетела... Потом, пока наши тренеры были на Кубке Первого канала, мы с Соней тренировались в Одинцове с Алексеем Юрьевичем Горшковым. Затем вернулись к себе. Пробуем новые элементы, поддержки, поставили дорожку, наработали связки... Они войдут в наши новые программы, которые будем ставить на сборе в Новогорске.

– Вы остаетесь в юниорах?

Леонтьева: По возрасту мы еще год можем в юниорах кататься. В следующем сезоне обязательный ритм-танец у юниоров – танго, а мы давно мечтали танго скатать. Сейчас работаем с нашими специалистами по бальным танцам Владом Толстиковым и Ириной Шалыгиной.

Горелкин: Действительно, очень хочется попробовать танго. В этом танце и страсть, и чувства, и эротика, и эстетика. Яркие характеры, темперамент...

– Следующий сезон, наверное, будет непростым.

Леонтьева: Надеемся, в любом случае, соревнования будут. И нам надо кататься так, как мы это делаем на тренировках. Хочется с каждым стартом улучшаться, прогрессировать, показывать стабильное катание, набираться опыта, чтобы при переходе на взрослый уровень быть уверенными в себе.

Горелкин: Юниорское катание отличается от взрослого, и у нас есть время, чтобы поработать над качеством исполнения элементов, уровнями, широтой катания, с охватом всей площадки, скоростью, взаимодействием... Чтобы показывать по-настоящему зрелое и мастерское катание, на дугах, с эстетикой в каждом движении.

Что бы ни происходило сейчас, надо продолжать тренироваться и соревноваться. Тренировки и выступления – это опыт, а опыт и стремление к цели – это развитие и прогресс.