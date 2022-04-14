Илья Авербух: «В «Ледниковом периоде» поставил более тысячи номеров. Порой мне даже кажется, что это придумал не я»

Хореограф Илья Авербух рассказал о работе постановщика ледовых шоу.

«Специально не считал, но разных проектов, программ было более 15 тысяч. А номеров в я поставил более тысячи. Когда пересматриваю их, не верится, что все это сделано таким небольшим количеством людей, а порой мне даже кажется, что это придумал не я.

Из этих номеров-зарисовок потом родились четыре спектак­ля: «Огни большого города», «Ромео и Джульетта», «Кармен» (рекордсмен в истории ледовых спектаклей — мы его показали более трехсот раз) и «Анна Каренина».

Шоу – это очень большой труд, занимает не менее года: написание сценария и музыки, создание декораций, реквизита, костюмов, придумывание хореографии. Плюс сложная машинерия, светотехника, а еще наши шоу мы возим по разным городам. И даже если все подготовлено идеально, бывают форс-мажоры.

«Ромео и Джульетту» мы показывали на родине героев пьесы – в Вероне, на сцене знаменитого античного амфитеатра «Арена ди Верона». К гастролям готовились семь месяцев: надо было перевести спектакль на итальянский (впервые российский мюзикл за границей был переведен на местный язык), залить лед. Были проданы все 10 тысяч билетов.

Все шло без проблем и сбоев, но в день спектакля вдруг пошел ливень. А площадка-то открытая! Публика, которая заранее заняла свои места, не расходилась – укрывалась под дождевиками.

Но шоу оказалось на грани отмены. И вдруг ровно в девять часов, когда должен был начаться спектакль, дождь прекратился. Я вышел к зрителям, попросил у них 20 минут, чтобы мы смогли убрать воду со льда.

А когда закончили приготовления, ко мне подошли организаторы-итальянцы: «Электрическое оборудование кое-где залило водой, может произойти короткое замыкание, сгорит вся проводка, и мы заплатим огромные деньги. Мы согласны включить свет, но только под вашу личную ответственность...»

Стою и понимаю, что все сейчас зависит от меня. Передо мной пронеслись все месяцы, что я приближал воплощение своей мечты показать «Ромео и Джульетту» именно в Вероне, весь наш сложный путь. И я сказал: «Включайте!»

Кстати, в конце, когда Ромео и Джульетта умирают, дождь снова пошел. Но это обернулось дополнительным спецэффектом, усилившим трагизм ситуации. Публика аплодировала нам стоя минут пятнадцать. Ради этих аплодисментов и работаем», – сказал Авербух.