Илья Авербух: «Тарасова – по-настоящему талантливый и очень сильный человек. Рассказывать об этой великой женщине можно бесконечно»

Хореограф Илья Авербух рассказал историю о съемках «Ледникового периода» и ,

«Рассказывать об этой великой женщине можно бесконечно. Но я хочу вспомнить один эпизод – драматический. За несколько дней до начала очередных съемок «Ледникового периода» из жизни ушла старшая сестра Тарасовой – Галина.

Мы понимали, что съемки без Татьяны Анатольевны, главного судьи проекта (и, как показала жизнь, — бессменного!), невозможны. Но и она понимала, что переносить съемки нельзя. И подала пример силы человеческого духа, ответственности перед командой, когда приехала к нам – абсолютно черная, «выключенная».

При этом в нужный момент Татьяна Анатольевна взяла себя в руки, и всю съемку – часов пять – мы видели Тарасову, сопереживающую участникам, разговаривающую со зрителями. А как только камеры выключили, она буквально сдулась, как шарик. Вот такой Татьяна Анатольевна по-настоящему талантливый и очень сильный человек», – сказал Авербух.