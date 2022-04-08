«Таких мужественных девушек очень мало. Круто, что Медведева снялась». Серебряный призер Токио-2020 Пракатень о фотосессии фигуристки для Maxim

Серебряный призер Токио-2020 в академической гребле Анна Пракатень оценила фотосессию Евгении Медведевой для журнала Maxim.

– Мне кажется, что это круто. Мне кажется, что многие звезды шоу-бизнеса уже устарели, подустали немножко. Но их все равно пытаются впихнуть во все рекламы.

А таких мужественных девушек, спортсменок очень мало. Хотелось бы просто посмотреть на молодые лица в тех же рекламах, журналах. А не эти заезженные, которые никому неинтересны. Мне кажется, это круто, что Медведева снялась.

– То есть вы бы пошли на такую фотосессию без сомнения?

– Если бы понравилась концепция, что все красиво и эстетично, то да. У Медведевой фигура хорошая. Она маленькая, худенькая, – отметила Пракатень.

Евгения Медведева снялась в фотосессии для журнала Maxim