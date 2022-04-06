Евгения Медведева о съемке для Maxim: «Обсудили с менеджером, стоит ли, и решили, что возраст позволяет»

Двукратная чемпионка мира рассказала о съемке в журнале Maxim.

«Со мной напрямую журнал не связывался, звонили моему менеджеру. Мы с ним обсудили, стоит ли, и решили, что возраст позволяет.

Потом – конференция, видеозвонок, где обсуждается досконально концепт, место, степень (обнажения). Все согласовывается.

Мне сразу сказали: «Не будем делать ничего, что тебе некомфортно, ты сама регулируешь».

Было ли комфортно на самой фотосессии? Я уже говорила в интервью для журнала: это предрассудки, что на фигуристках много одежды, на самом деле, чтобы было удобно кататься, на нас просто короткие юбки надеты и купальник, поэтому мы не особо покрытые-то», – сказала Медведева в эфире Comedy Radio.