Тренер по танцам: «Месяц назад Трусова пришла ко мне расстроенная: «Мне говорят, что я самая неумелая в танцах». Я пообещала ей, что скоро все изменится»

Тренер по танцам Анастасия Юрасова рассказала о работе с фигуристкой .

«Месяц назад ко мне пришла Саша Трусова и сказала, расстроенная: мне говорят, что я самая неумелая в танцах, у меня ничего не получается.

Честно скажу, более застенчивого чемпиона я еще не знала. Я ей пообещала, что скоро все изменится.

И вот прошел всего месяц, и я с гордостью представляю результат Саши. Да, это не хореография, это всего лишь рутина на базовых элементах, но все же я с гордостью вам покажу Сашу.

У нас все получается, Саш», – написала тренер, опубликовав видео танца Трусовой в стиле стрип-пластики.

Трусова показала танец в стиле стрип-пластики