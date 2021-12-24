«Полон решимости победить травму, надеюсь на скорейшее возвращение». Соловьев из больницы поблагодарил за поддержку после нападения

Олимпийский чемпион Сочи-2014 в команде опубликовал пост из больницы, куда был доставлен с черепно-мозговой травмой после избиения.

Соловьев был избит в ночь на 21 декабря в центре Москвы. По делу о нападении на фигуриста были арестованы двое подозреваемых.

«Дорогие мои близкие, друзья, коллеги, зрители! Моя благодарность вам безгранична! Ваша поддержка и любовь дает мне силы бороться!

Я искренне благодарю врачей за их профессионализм и оперативность! Отдельное спасибо за незамедлительную помощь и веру в меня! Мое состояние сейчас стабилизировалось. Я полон решимости победить эту травму и надеюсь на скорейшее возвращение к вам!

Низкий поклон всем, кто сейчас рядом! Каждый день делаю все возможное и от меня зависящее: следую рекомендациям врачей и выполняю все их указания, чтобы снова вернуться к полноценной жизни и осуществить все задуманное!

Большое спасибо Васе Конову, Тине Канделаки и всем СМИ за корректное отношение.

Моя самая лучшая девочка, Анюта (Сидорова), твоя поддержка, любовь и забота творят чудеса! Все время рядом, на связи с врачами, вкусняшки в больницу и еще бесконечное количество помощи! Я даже представить не мог, что в тебе столько сил!

Леночка, мой директор, если бы не ты, об этой истории так никто бы и не узнал, ведь изначально никто из нас не хотел никакой огласки, но сейчас я понимаю, что это было правильно.

Люди должны видеть на примере других, как бывает в жизни, как стоит и не стоит себя вести. Любое действие предполагает ответственность.

И, конечно, мамочка! Спасибо тебе за все! Обещаю первым делом после больницы приехать к тебе и крепко обнять!» – написал Соловьев.

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