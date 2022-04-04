Синицина о падении на шоу «Ледниковый период»: «Не дождалась сигнала от Никиты и решила сделать смену положения сама, из-за чего слетела спиной прямо на лед»

Чемпионка мира в танцах на льду Виктория Синицина, выступающая в паре с Никитой Кацалаповым, рассказала о падении с поддержки во время шоу «Ледниковый период».

Кацалапов уронил Синицину с поддержки в шоу «Ледниковый период»

«Спорт – это не только красота и искусство, а ещё умение терпеть и не сдаваться. Падать и получать ушибы нормально для нас. Мы к этому приучены.

На вчерашнем выступлении на ледовом шоу произошел инцидент. Это получилось, потому что я не дождалась сигнала от Никиты и решила сделать смену положения сама, из-за чего слетела спиной прямо на лед.

Если честно, даже не успела понять, как все это произошло. Быстро поднялась и продолжила выступление. Все, кто увидел этот момент и кто еще увидит, пожалуйста, не переживайте за меня, я в порядке», – написала Синицина в телеграме.