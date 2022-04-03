Синицина о падении на шоу «Ледниковый период»: «Отбила локоть, спину и голову, но все хорошо. Спорт – бывает больно»

Теги сборная России танцы на льду Никита Кацалапов Виктория Синицина Фигурное катание

Чемпионка мира в танцах на льду Виктория Синицина рассказала о самочувствии после падения на шоу «Ледниковый период».

Синицина упала во время исполнения поддержки – ее не удержал партнер Никита Кацалапов. 

«Мои хорошие! Со мной все хорошо! Не переживайте.

Отбила всего лишь локоть, спину и голову, но все хорошо.

Вскочила быстро и даже не поняла, что случилось! Хочу со стороны посмотреть. Спорт – бывает больно», – написала Синицина в телеграме. 

Синицина упала с поддержки во время выступления в шоу «Ледниковый период»

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