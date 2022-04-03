Чемпионка мира в танцах на льду Виктория Синицина рассказала о самочувствии после падения на шоу «Ледниковый период».

Синицина упала во время исполнения поддержки – ее не удержал партнер Никита Кацалапов.

«Мои хорошие! Со мной все хорошо! Не переживайте.

Отбила всего лишь локоть, спину и голову, но все хорошо.

Вскочила быстро и даже не поняла, что случилось! Хочу со стороны посмотреть. Спорт – бывает больно», – написала Синицина в телеграме.

Синицина упала с поддержки во время выступления в шоу «Ледниковый период»