Роман Костомаров: «Щербакова имеет право сейчас закончить выступать. Но фигурное катание как было, так и остается»

Олимпийский чемпион прокомментировал слова олимпийской чемпионки о возможном завершении карьеры.

«Эта тема высосана из пальца. У нас мало девочек, которые могут кататься, или что? Ну и что, что она олимпийская чемпионка? Захочет — закончит, не захочет — не закончит. Фигурное катание на этом не закончится. Нужно уважать ее решение, об этом даже говорить глупо.

Я — олимпийский чемпион 2006 года, давайте я буду кататься пожизненно? И мы будем это обсуждать? Смысл об этом рассуждать, я вообще не понимаю?

Анна имеет право сейчас закончить выступать. Но фигурное катание как было, так и остается», — заявил Костомаров.

Щербакова о продолжении карьеры: «Пока хочется отдохнуть, есть ощущение сумбура, непонятно, что нас ждет. Если сумбур продолжится, это повлияет на мое решение»