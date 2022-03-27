Алексей Ягудин: «Рейтинг ISU меня никак не трогает. Важны только медали и чемпионаты. Все!»

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин высказался о рейтинге ISU, в котором лидирует россиянка Анна Щербакова.

«Мне все равно на эти результаты. Я всегда говорил это и буду придерживаться своей линии.

Рейтинг ISU меня никак не трогает. Важны только медали и чемпионаты. Все!» – сказал Ягудин.

Второе место в рейтинге занимает еще одна россиянка – Александра Трусова. Она и Щербакова не смогли выступить на чемпионате мира в Монпелье из-за отстранения сборной России.

Щербакова возглавляет мировой рейтинг ISU, Трусова – 2-я, Сакамото – 3-я, Туктамышева – 5-я, Валиева – 7-я