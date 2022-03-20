Елизавета Туктамышева: «Очень важно, чтобы у тебя была индивидуальность. Только с возрастом я поняла, что это большой плюс»

Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева ответила на вопросы подписчиков в своем телеграм-канале.

– Не страшно ли отличаться от других в фигурном катании? Вы такая самобытная и особенная во всем.

– Мне кажется, что отличаться нужно, и это очень важно, чтобы у тебя была индивидуальность. Странно, но в детстве, когда я выделялась, мне это абсолютно не нравилось, и я хотела быть как все. Как-то так получалось, что я всегда отдельно.

И только с возрастом я поняла, что это не огромный минус, а большой плюс. И считаю, что это очень круто и, конечно, абсолютно не страшно, а наоборот, это может вдохновлять.

– Бывало ли такое, что слышишь песню и сразу хочется, чтобы она была именно для твоей программы?

– Очень часто бывает такое, да, но по факту редко когда именно ее берешь для программы.

– Что заставляет вас продолжать кататься в вашем возрасте? Действительно хотелось бы увидеть вас на следующих Олимпийских играх.

– Буду кататься до момента, пока не пойму, что больше не могу продолжать. Сейчас я еще чувствую, что могу.

– Не хотите попробовать себя в роли хореографа, постановщика программ?

– В будущем попробовать стоит многое!

– Было бы Вам интересно попробовать себя в режиссуре ледовых шоу?

– Это очень серьезная и ответственная работа, над которой стоит очень много трудиться. Конечно, это интересно. Но надо понимать свои силы и возможности, – отметила Туктамышева.