Никита Кацалапов: «В конце сезона мне нужно будет прооперировать спину. Все будет зависеть от моих лечащих врачей»

Российский фигурист , выступающий в танцах на льду с Викторией Синицной, рассказал о проблемах со спиной.

«Спина беспокоила, не только в этом году, но и в прошлом. В этом году началось еще летом, со сборов, и в течение сезона три раза были сильные случаи, когда приходилось сниматься с соревнований, с чемпионата России.

Мне очень повезло, что после него мы все-таки нашли людей, которые смогли помочь мне с этой проблемой.

В данный момент я чувствую себя очень хорошо. В целом, проблема не исчезнет, скорее всего, в конце сезона мне нужно будет либо прооперировать, либо...

В общем, все будет зависеть от моих лечащих врачей. На данный момент все хорошо», – сказал Кацалапов.