Дмитрий Песков – Валиевой: «Камила, не прячь лица, ты – россиянка, гордо ходи везде и, главное – выступай и всех побеждай»

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что в Кремле поддерживают российскую фигуристку Камилу Валиеву во время допингового скандала.

«Мы никак не комментируем и не хотим комментировать ситуацию, мы ждем завершения разбирательств.

И безгранично, абсолютно безгранично, и полностью и в любом случае мы поддерживаем нашу Камилу Валиеву. И призываем всех ее поддерживать. И говорим Камиле: Камила, не прячь своего лица, ты – россиянка, гордо ходи везде и, главное, выступай и всех побеждай.

У Кремля сейчас нет вопросов, у Кремля сейчас есть призыв – давайте дождемся. Наши спортивные чиновники делают свою работу. Сейчас мы убеждены, что речь идет о каком-то недоразумении. У наших спортивных чиновников, вы слышали сегодня заявление, есть определенные вопросы к срокам тестирования проб Валиевой. Мы фиксируем эти вопросы и озабоченности наших спортивных чиновников», – сказал Песков.

Шум вокруг Валиевой: иностранные журналисты достают, наши звезды поддерживают, а тренеры молчат

Почему за допинг-кошмар, в котором замешаны взрослые, страдает ребенок? О Камиле Валиевой