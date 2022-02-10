Бывший глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус прокомментировал ситуацию о возможном допинге у фигуристки Камилы Валиевой.

– Почему декабрьскую пробу Валиевой обнародовали только сейчас? Нет ли здесь заговора против России?

– Вы знаете, нужно знать все обстоятельства по делу. Сейчас нужно понимать, что идут Олимпийские игры. Внимание к нашим спортсменам было и так повышенное, но сейчас будет еще больше. Я бы рекомендовал всем медиа снизить информационную динамику до минимума. Сделать паузу.

Нам нужно услышать представителей всех заинтересованных сторон. Особенно организаторов – МОК (Международный олимпийский комитет) и регулятора WADA (Всемирное антидопинговое агентство). Должны быть официальные заявления. Если заявления не делаются, значит, эти вопросы еще выясняются.

Сегодня представитель МОК отказался от всех возможных комментариев. В данный момент времени лучше сделать паузу. Пусть профессионалы занимаются этим делом. Пусть выясняют и проверяют все обстоятельства. Насколько я знаю, спортсменка продолжает тренироваться и будет выступать в индивидуальных дисциплинах.

Наши девчонки и ребята читают все. Это серьезное эмоциональное давление. Давайте отнесемся к этому с пониманием и снизим эмоциональную нагрузку. Моделирование ситуации сейчас точно не сработает. Нужно действительно знать все обстоятельства. Я бы не хотел сейчас об этом говорить.

– Уже второй день идет разбирательство. Как думаете, почему так долго?

– У нас особый статус. Если будет подтвержден выявленный факт, то могут быть серьезные последствия. Для нас фигурное катание – один из стратегических зимних видов спорта. Пускай заинтересованные лица разбираются. К сожалению, этот шлейф у нас сохраняется на протяжении целого ряда лет. После всех скандалов Россия входит в повышенную категорию риска, – сказал Ганус.

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