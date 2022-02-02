Валиева, Трусова и Щербакова не стали общаться с журналистами после тренировки в Пекине и рассмеялись в ответ на вопрос о Глейхенгаузе

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Российские фигуристки Анна Щербакова, Александра Трусова и Камила Валиева отказались от общения с представителями СМИ после тренировки на Олимпиаде в Пекине.

Спортсменки прошли мимо журналистов. Один из них предположил, что Валиева, которая откатала тренировку с наушником, была на связи с хореографом Даниилом Глейхенгаузом. В ответ на это фигуристки рассмеялись.

Сообщалось, что Глейхенгауз пропустил тренировку Щербаковой, Трусовой и Валиевой в Пекине. По информации РБК, специалист сдал положительный тест на ковид и не вылетел на Олимпиаду.

Игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.

17 российских звезд на Олимпиаде в Пекине: кто возьмет золото – Большунов, Валиева, Буров или кто-то из Логиновых?

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