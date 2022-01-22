Лайшев о том, что Путин посетил больницу в Коммунарке в спортивном костюме «Самбо-70»: «Это не случайно, хороший знак. Может, поэтому и не заболел»

Глава Центра спорта и образования «Самбо-70» рассказал о знакомстве и общении с президентом России Владимиром Путиным.

В марте 2020 года Путин в спортивном костюме «Самбо-70» посетил больницу в поселке Коммунарка, куда привозят больных с коронавирусом.

– Говорят, у вас даже президент России Владимир Путин берет форму «Самбо-70»?

– Мы ему часто обновляем костюмы. Владимир Путин любит ходить в форме «Самбо-70». Для нас важен не пиар или бренд, а удобство нашей продукции. Наверное, поэтому президенту и нравится. Тем более Путину. Он же сам дзюдоист и самбист.

– А как познакомились с Путиным?

– Он знает меня с тех пор, когда я учился в 9-м классе. Познакомились в спортивном клубе. А потом я встретил его на турнире, когда Владимир Путин был уже премьер-министром России. Он мне сказал, что ему нравится наша школа и клуб.

Он всегда с уважением относился к «Самбо-70». И тогда в инфекционную больницу «Коммунарка» Путин пришел не случайно, это как знак хороший.

Он не испугался зайти в больницу, где больше всего заболевших, потом заболел и главный врач, а Путин был в костюме «Самбо-70».

– Может, поэтому и не заболел?

– Может быть, и так. У нас мало болеют. Путин к нам так тепло относится: и приезжал, и турниры делали. Не случайно говорил, что «Самбо-70» – это уже давно бренд нашей страны, – сказал Лайшев.

Путин в спортивном костюме «Самбо-70» посетил больницу в Коммунарке