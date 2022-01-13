Французская судья поставила Щербакову на 10-е место в короткой программе на чемпионате Европы

Французская судья Вероник Верр поставила российскую фигуристку на 10-е место в короткой программе на чемпионате Европы.

Сумма ее оценок Щербаковой составила 62,23. Судья из Италии Вальтер Тойго дал россиянке 7-ю сумму баллов – 67,28.

В прокате Щербакова упала с тройного лутца и осталась без запланированного каскада с тройным риттбергером вторым прыжком. Она набрала 69,05 балла и заняла 4-е место.

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