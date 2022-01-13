Французская судья поставила Щербакову на 10-е место в короткой программе на чемпионате Европы

Теги сборная России чемпионат Европы по фигурному катанию судьи женское катание Анна Щербакова Фигурное катание

Французская судья Вероник Верр поставила российскую фигуристку Анну Щербакову на 10-е место в короткой программе на чемпионате Европы.

Сумма ее оценок Щербаковой составила 62,23. Судья из Италии Вальтер Тойго дал россиянке 7-ю сумму баллов – 67,28.

В прокате Щербакова упала с тройного лутца и осталась без запланированного каскада с тройным риттбергером вторым прыжком. Она набрала 69,05 балла и заняла 4-е место.

⚡ Валиева с мировым рекордом выиграла короткую программу на чемпионате Европы по фигурному катанию-2022, Хендрикс – 2-я, Трусова – 3-я, Щербакова – 4-я

Щербакова потеряла главный козырь – стабильность: падений слишком много, и этому нет объяснений

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные