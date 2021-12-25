Туктамышева в интервью Медведевой и Загитовой: «Мне кажется, я немножко развалила зал. Хотела подмигнуть судьям, но сдержала себя»

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Чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева в интервью Евгении Медведевой и Алине Загитовой оценила свое выступление в произвольной программе на чемпионате России.

Фигуристка получила за прокат 153,12 балла, общая оценка – 224,40.

«Мне кажется что я его («Юбилейный») развалила немножко. Безумная поддержка, мне кажется, такого еще никогда не было. Я первый раз чувствовала такие эмоции.

Почему сказала: нормально? Знаю свои оценки при хорошем катании, поэтому была не удивлена. Был рабочее выступление, Ну как рабочее... Не совсем, но я была уверена таким баллам.

Я хотела подмигнуть судьям, но сдержала себя. На потом оставлю.

Так рада была, что я сделала два акселя, что начала перепрыгивать. Прыгнула: левая нога ушла чуть раньше в перебежку, и получилось, что я не наступила на нее, а перескочила и чуть не упала. Но это не засчитали как помарку на выезде», – сказала Туктамышева в эфире Первого канала.

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