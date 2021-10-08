Джейсон Браун: «Я много лет комплексовал по поводу четверных. Думал, что недостаточно хорош и не заслуживаю побед»

Американский фигурист прокомментировал тот факт, что победил на турнире без элементов ультра-си.

– В заявке стоял четверной сальхов, но вы его не прыгнули. Что с ним?

– Каждый день над ним работаю – уже все лучше и лучше. Но на этот момент я не могу с ним выкатать программу без ущерба качеству, так что пока рановато его вставлять.

Планирую сделать его на уже через две недели, посмотрим. В программе он стоит, все так, я им открываю программу, но сегодня я был просто не готов. Опять же, я потерял пару недель подготовки из-за травмы. Постараюсь наверстать.

– Вы выиграли у ребят, которые прыгали по несколько четверных – выиграли без квада. Не всем это нравится. Что вы думаете об этом?

– Я думаю, что это спорт. Каждый разыгрывает свои козыри – и старается сделать это наилучшим образом. Я ведь не делаю квад (пока!) не потому, что просто решил не напрягаться или не хочу его прыгать.

Но ведь и то, что хорошо получается у меня, – совсем не простые штуки. Транзишны, качество катания, скольжение – сделать это на высочайшем уровне не простая задача.

Я много лет комплексовал по поводу четверных. Я думал, что недостаточно хорош, что не заслуживаю своих побед, что не дотягиваю до установленных другими людьми стандартов.

Я, по сути, обесценивал свой успех. Но я просто фигурист, который каждый день работает над тем, чтоб стать лучше. Это спорт. Ты выходишь на лед и показываешь, на что ты способен, – сказал Браун в интервью корреспонденту Sports.ru Майе Багрянцевой.

Американец без четверных прыжков обыграл наших фигуристов – за счет чего и почему он этого не стесняется?