Дмитрий Губерниев: «Слабо верится, что Загитова вернется. Спортсмены тянут с заявлением об уходе до последнего – вспомним Сотникову, Плющенко»

Российский комментатор считает маловероятным, что олимпийская чемпионка по фигурному катанию возобновит карьеру.

«Насколько я понимаю, Алина не делала официального заявления, что она уходит из спорта. Здесь есть два пути. Первый – вернуться в профессионалы и побороться за титулы, попасть в сборную команду. А второй – ты не уходишь из спорта, остаешься во всех списках сборной, тебе, соответственно, платят какие-то деньги, ты пользуешься всевозможными преференциями.

Поэтому спортсменам, в принципе, невыгодно говорить, что они заканчивают, и обычно они тянут до последнего. В фигурном катании это особенно практикуется – вспомним , и так далее.

Но спортсмену позволительно идти на такие хитрости, особенно в условиях России, потому что ты в спорте не зависим от спонсоров, а скорее зависим от центра подготовки сборных при Министерстве РФ.

Однако мне слабо верится, что Загитова вернется. Я буду только рад, но пока не вижу этого.

А что касается ее карьеры ведущей, то здесь ей нужно много работать. Считаю, что Алина очень талантливый человек не только в спорте, но и в творчестве. И я не отказываюсь от своих слов, что в паре со мной она прибавит в сто раз быстрее в мастерстве и технике и овладеет профессией ведущей. С ней слабо работают. Хочется спросить – а кто учителя? Где та мирового телевидения?» – сказал Губерниев.