Дмитрий Губерниев: «Слабо верится, что Загитова вернется. Спортсмены тянут с заявлением об уходе до последнего – вспомним Сотникову, Плющенко»

Теги сборная России Дмитрий Губерниев женское катание Алина Загитова Фигурное катание

Российский комментатор Дмитрий Губерниев считает маловероятным, что олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова возобновит карьеру.

«Насколько я понимаю, Алина не делала официального заявления, что она уходит из спорта. Здесь есть два пути. Первый – вернуться в профессионалы и побороться за титулы, попасть в сборную команду. А второй – ты не уходишь из спорта, остаешься во всех списках сборной, тебе, соответственно, платят какие-то деньги, ты пользуешься всевозможными преференциями.

Поэтому спортсменам, в принципе, невыгодно говорить, что они заканчивают, и обычно они тянут до последнего. В фигурном катании это особенно практикуется – вспомним Аделину Сотникову, Евгения Плющенко и так далее.

Но спортсмену позволительно идти на такие хитрости, особенно в условиях России, потому что ты в спорте не зависим от спонсоров, а скорее зависим от центра подготовки сборных при Министерстве РФ.

Однако мне слабо верится, что Загитова вернется. Я буду только рад, но пока не вижу этого.

А что касается ее карьеры ведущей, то здесь ей нужно много работать. Считаю, что Алина очень талантливый человек не только в спорте, но и в творчестве. И я не отказываюсь от своих слов, что в паре со мной она прибавит в сто раз быстрее в мастерстве и технике и овладеет профессией ведущей. С ней слабо работают. Хочется спросить – а кто учителя? Где та Этери Тутберидзе мирового телевидения?» – сказал Губерниев.

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