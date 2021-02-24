Елизавета Туктамышева: «Когда увидела фотографии для Maxim, самооценка стала выше. Я поняла, что мое тело – красивое»

Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева рассказала о съемках в фотосессии для журнала Maxim.

«Maxim предложил мне сняться – главный редактор написал моему агенту. Мне было очень приятно, потому что не мы как-то искали, а меня выбрали и сразу на обложку. Первые эмоции были: вау, меня пригласили.

Я давно об этом думала, что если меня позовут сниматься для журнала Maxim, я соглашусь. У меня всегда была такая идея. Естественно, я обговаривала все с Алексеем Николаевичем.

Потом у меня были сомнения, стоит ли это делать, потому что это все-таки очень компрометирующая съемка. Но поговорили с агентом и решили, что сделаем ее не такой пошлой и сделаем все красиво. Смотрю на фотографии, которые прислали, – мне безумно нравится.

Во время съемок мне было очень комфортно. Для девушек нужно создавать определенную атмосферу, чтобы они не сковывались, не стеснялись. Настроение будет отражаться и на фотографиях. Очень классные гример, костюмеры, и фотограф попался потрясающий – он очень красиво выставлял свет, это было как искусство.

Когда я увидела первые результаты, я думала: может, как-то стесняться, но ладно, нет. Пока есть возможность с таким фотографом сделать офигенные и красивые эротические фотографии, то можно даже снять верх и сделать – для себя по крайней мере – какие-то крутые фотки.

Понимаю, что будет разная реакция. Это естественно – на что-то яркое она всегда разная.

В первую очередь я делала это для себя, потому что у меня не было никогда восхищения по поводу своей фигуры. Нормальная спортивная фигура, но у меня не модельная внешность.

Когда я увидела фотографии для Maxim, у меня самооценка выше стала. Я поняла, что мое тело – красивое.

Ты не всегда себя видишь со стороны и в какие-то моменты думаешь, может, как-то не так выглядишь, некрасивая, ужасная – бывают такие дни. Я распечатаю какую-нибудь фотографию, сделаю в черно-белом цвете. Посмотрю на нее, увижу, что это я, какой я могу быть, и это будет своего рода мотивация.

Я всегда говорила, что женское тело – это очень красиво. Смотрю на картины с голыми женщинами, и они мне тоже очень нравятся. Естество – это красиво. Если ты себя любишь, почему ты не можешь это красиво показать, без пошлости? Женское тело прекрасно, я люблю женское тело. Не только свое, в принципе люблю женщин.

Не осознаю, какой шум может подняться после этого, даже страшновато», – сказала Туктамышева.

Песнь льда и пломбира: фотосессия фигуристки Лизы Туктамышевой для MAXIM



Чемпионка мира, гордость страны… На этих страницах Лиза Туктамышева — просто красивая девушка, которая любит мороженое!https://t.co/wV8MTEqfmo — MAXIM (@ru_maximonline) February 25, 2021

Елизавета Туктамышева снялась в фотосессии для журнала Maxim