Щербакова о мотивации без международных стартов: «Работаю над скольжением и хореографией, потому что это не последний мой сезон»

Российская фигуристка рассказала о внимании со стороны болельщиков на первом этапе Кубка страны, а также о мотивации и взрослении.

– Ты ощущаешь себя суперзвездой?

– Состояния звезды, наверное, нет, потому что очень много мы соревнуемся среди девочек, которые в этом виде спорта намного дольше, чем я, которые большего достигли, на крупных турнирах выступали. Среди них я чувствую себя уже в своей тарелке.

А в Сызрани мне было безумно приятно, как зрители меня приветствуют, плакаты большие. Это, скорее, придает стимул показать им максимум, который я могу, выступить так же, как я бы выступала на крупных международных соревнованиях.

– В чем сейчас твоя мотивация?

– Я стараюсь как можно быстрее вернуть все, что у меня было в прошлом сезоне в прыжковым плане. Стараюсь работать над скольжением, над хореографией, потому что это не последний мой сезон. Есть стимул работать к следующему году или все-таки надеяться, что будет отбор, будут главные старты сезона – чемпионат мира.

Мне было очевидно, что в Сызрань я приехала не за местом и не за баллами, а именно за своими прокатами. Потому что у меня есть четкие цели в плане того, какой прокат я хочу от себя увидеть на каком старте, и эту цель я стараюсь выполнить.

– Взрослеть – сложно или интересно?

– И сложно, и интересно. Наверное, больше интересно. Конечно, приходится перебарывать себя, особенно на тренировках. То, что люди не видят на соревнованиях, на тренировках часто бывает тяжело себя пересилить, но это всегда приходится делать. И тренеры в этом помогают.

Это всегда очень интересно, и мне нравится показывать что-то новое, особенно раскрывать что-то новое в программах, – сказала Щербакова в эфире Первого канала.