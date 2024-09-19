Лабораторию в США обвинили в сокрытии допинг-тестов лошадей из скачек
Лабораторию аналитической химии Университета Кентукки, которая проводит тестирование у лошадей, обвинили в многочисленных допинг-нарушениях.
О результатах расследования сообщил Отдел по обеспечению честности в конных скачках (HIWU). Лабораторию уличили в намеренном искажении допинг-тестов и задержках предоставлении результатов.
Утверждается, что по указанию директора лаборатории Скотта Стэнли не был произведен анализ 91 пробы – их результат показал потенциальное наличие запрещенных веществ и требовал дальнейшего исследования. Вместо этого все пробы были объявлены отрицательными.
Также лаборатория представляла неверные сведения о своих возможностях в проведении тестов на определенные вещества, в том числе на эритропоэтин (ЭПО).
Стэнли был отстранен от занимаемой должности в марте. При этом от лаборатории потребовали возмещения за несоответствующие требованиям услуги.
Расследование проводилось по фактам нарушения программы Anti-Doping and Medication Control (ADMC).
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