Лабораторию в США обвинили в сокрытии допинг-тестов лошадей из скачек.

Лабораторию аналитической химии Университета Кентукки, которая проводит тестирование у лошадей, обвинили в многочисленных допинг-нарушениях.

О результатах расследования сообщил Отдел по обеспечению честности в конных скачках (HIWU). Лабораторию уличили в намеренном искажении допинг-тестов и задержках предоставлении результатов.

Утверждается, что по указанию директора лаборатории Скотта Стэнли не был произведен анализ 91 пробы – их результат показал потенциальное наличие запрещенных веществ и требовал дальнейшего исследования. Вместо этого все пробы были объявлены отрицательными.

Также лаборатория представляла неверные сведения о своих возможностях в проведении тестов на определенные вещества, в том числе на эритропоэтин (ЭПО).

Стэнли был отстранен от занимаемой должности в марте. При этом от лаборатории потребовали возмещения за несоответствующие требованиям услуги.

Расследование проводилось по фактам нарушения программы Anti-Doping and Medication Control (ADMC).