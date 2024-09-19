  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
1

Лабораторию в США обвинили в сокрытии допинг-тестов лошадей из скачек

Лабораторию в США обвинили в сокрытии допинг-тестов лошадей из скачек.

Лабораторию аналитической химии Университета Кентукки, которая проводит тестирование у лошадей, обвинили в многочисленных допинг-нарушениях.

О результатах расследования сообщил Отдел по обеспечению честности в конных скачках (HIWU). Лабораторию уличили в намеренном искажении допинг-тестов и задержках предоставлении результатов.

Утверждается, что по указанию директора лаборатории Скотта Стэнли не был произведен анализ 91 пробы – их результат показал потенциальное наличие запрещенных веществ и требовал дальнейшего исследования. Вместо этого все пробы были объявлены отрицательными.

Также лаборатория представляла неверные сведения о своих возможностях в проведении тестов на определенные вещества, в том числе на эритропоэтин (ЭПО).

Стэнли был отстранен от занимаемой должности в марте. При этом от лаборатории потребовали возмещения за несоответствующие требованиям услуги.

Расследование проводилось по фактам нарушения программы Anti-Doping and Medication Control (ADMC).

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: HIWU
logoдопинг
Рекомендуем
Конный спорт в Telegram
Материалы по теме
Димитров о допинг-скандале Синнера: «Больше всего меня поразило, как проходил процесс по этому делу. Это двойные стандарты»
18вчера, 10:45
Антидопинговое агентство Кении приостановило работу из-за недостатка финансирования
1вчера, 08:04
Касаткина о допинговом деле Синнера: «Я верю, что он невиновен. Но у Янника есть возможности нанять лучших адвокатов, и это, бесспорно, его преимущество»
817 сентября, 13:30
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
В РУСАДА заявили о проблемах с допинг-тестированием лошадей: «У нашей федерации возникли сложности во взаимодействии с международной в вопросе, как продлить действие лицензий»
16 сентября, 09:18
Олимпиада-2024. Конный спорт. Немец Кукук выиграл золото в личном конкуре
6 августа, 10:51
Олимпиада-2024. Конный спорт. Фон Бредов-Верндль выиграла золото в личной выездке, Верт – 2-я, Фрай – 3-я
4 августа, 11:37
Немецкая всадница Изабель Верт стала 8-кратной олимпийской чемпионкой. Ее первая медаль была в 1992-м
173 августа, 15:26
Олимпиада-2024. Конный спорт. Германия выиграла командную выездку, Дания – 2-я, Великобритания – 3-я
13 августа, 13:44
Олимпиада-2024. Конный спорт. Великобритания победила в командном конкуре
12 августа, 14:19
Олимпиада-2024. Конный спорт. Немец Юнг победил в личном конкуре, британцы взяли командное золото
129 июля, 14:30
Защитники животных из PETA призвали МОК убрать конный спорт из программы Олимпиад
4725 июля, 09:28
Трехкратную олимпийскую чемпионку по конному спорту Дюжарден отстранили от Игр-2024 из-за жестокого обращения с лошадьми
3824 июля, 06:45
Федерация конного спорта призвала регламентировать использование животных в кино из-за скандала с фильмом «Мой любимый чемпион»
2719 июля, 20:26
Ко всем новостям
Последние новости
Международная федерация конного спорта не получала от российских спортсменов заявок на нейтральный статус
14 февраля, 05:58
Свищев о словах бывшего постпреда США при ООН: «Дело за малым, чтобы Янг объяснил бывшим коллегам и согражданам, что необходимо уходить от вмешательства политики в спорт»
722 марта 2022, 08:55
На Олимпиаде в Токио усыпили лошадь швейцарского спортсмена
172 августа 2021, 20:50
Олимпиада-2020. Конное троеборье. Митин идет 37-м после двух видов, Настенко – 47-й
21 августа 2021, 04:58
Марков, Митин, Меркулова и Костерина вошли в состав сборной России по конному спорту на Олимпиаду в Токио
1 июля 2021, 05:12
Первая женщина-победитель Кубка Мельбурна сдала положительный допинг-тест
128 июня 2017, 19:18
В 27 лет ушел из жизни призер этапов Кубка мира по конному спорту Иван Анточика
17 мая 2017, 14:16
Россиянин Сотсков скончался после падения с лошади на соревнованиях в Минске
111 сентября 2016, 08:50
Рио-2016. Конкур. Британец Скелтон выиграл золото
219 августа 2016, 18:13
Рио-2016. Конкур. Франция завоевала золото в командном турнире
17 августа 2016, 16:09