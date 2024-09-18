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Димитров о допинг-скандале Синнера: «Больше всего меня поразило, как проходил процесс по этому делу. Это двойные стандарты»

Григор Димитров прокомментировал допинговый скандал Янника Синнера.

«Как я уже говорил в Нью-Йорке, больше всего меня поразило, как проходил процесс по этому делу.

Есть игроки, которые столкнулись с абсолютно другим подходом и процедурами, и это заставляет задуматься о двойных стандартах. Да, по сути это двойные стандарты. 

Мы видим это и в других видах спорта. Это не секрет. Но я считаю очень странным то, как разворачивалось дело Янника, хотя я давно в туре и многое видел. Мы знаем все изнутри – особенно как проходят турниры».

Вы спрашиваете, в чем разница между делами Валиевой и Синнера. Объясняем

7 важных вопросов по допинг-делу Янника Синнера

«Хватит держать нас за дураков». Реакция тенниса на допинг-провал Синнера

Синнера дважды поймали на стероидах – но не забанили. Почему?

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @Olly_Tennis_
logoдопинг
logoATP
logoГригор Димитров
logoЯнник Синнер
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