Димитров о допинг-скандале Синнера: «Больше всего меня поразило, как проходил процесс по этому делу. Это двойные стандарты»
Григор Димитров прокомментировал допинговый скандал Янника Синнера.
«Как я уже говорил в Нью-Йорке, больше всего меня поразило, как проходил процесс по этому делу.
Есть игроки, которые столкнулись с абсолютно другим подходом и процедурами, и это заставляет задуматься о двойных стандартах. Да, по сути это двойные стандарты.
Мы видим это и в других видах спорта. Это не секрет. Но я считаю очень странным то, как разворачивалось дело Янника, хотя я давно в туре и многое видел. Мы знаем все изнутри – особенно как проходят турниры».
Вы спрашиваете, в чем разница между делами Валиевой и Синнера. Объясняем
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Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @Olly_Tennis_
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