Тренер сборной России по конному спорту: «Лошади, которые принадлежат российским владельцам, не могут принимать участия в соревнованиях»

Главный тренер сборной России по конному спорту Владимир Белецкий сообщил, что лошади, принадлежащие российским владельцам, не могут принимать участия в соревнованиях.

— Если, например, всадник представляет Францию, но у него российская лошадь, то он не сможет принять участие в международных соревнованиях?

— Верно, не сможет. Подобных случаев не очень много, но они есть, когда у лошади российский владелец, но она под седлом у иностранных спортсменов.

— Сложно поменять владельца?

— Да. Помимо договора купли-продажи, лошадь нужно перерегистрировать. Все фиксируется в ее паспорте. На данный момент это очень специальный вопрос. В каждом отдельном случае федерация запрашивает и требует специального рассмотрения.

— Вообще история с отстранением российских лошадей выглядит абсурдной.

— Я очень плотно общаюсь с представителями конного спорта: с серьезными судейскими коллегиями, организаторами крупнейших мировых турниров, сильнейшими спортсменами планеты. Они тоже не понимают, почему это произошло. FEI (Международная федерация конного спорта) мотивировало это тем, что отстранение связано с безопасностью проведения мероприятий. То есть они не могут гарантировать безопасность спортсменам.

— И, получается, безопасность лошадей.

— Даже безопасность лошадей. Потому что никто не понимал, какая будет реакция общественности. Но сейчас я четыре дня был на самых крупных соревнованиях зимнего сезона — финале Кубка мира, который проходил в Германии. Со стороны спортивного сообщества находил удивление, для чего это было сделано. Никакого отрицательного отношения к российским спортсменам я не увидел, — сказал Белецкий.