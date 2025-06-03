Валентина Гунина: «Мой график турниров зависит от состояния здоровья. Я каждый месяц должна быть в Москве в больнице в определенные дни»
Шахматистка Валентина Гунина высказалась о своей болезни.
Двукратная чемпионка мира по блицу страдает от аутоиммунного заболевания красная волчанка.
«Мне уже физически лучше в связи с моим заболеванием. Мой график турниров зависит от состояния здоровья.
Сейчас я нахожусь на генной инженерии по волчанке, и я каждый месяц должна быть в Москве в больнице в определенные дни», – рассказала Гунина.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: ТАСС
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