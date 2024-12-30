66 российских шахматистов перешли в другие страны в 2024 году

66 российских шахматистов перешли под флаги других стран в 2024 году.

Информация об этом представлена в базе данных Международной шахматной федерации (ФИДЕ). При этом за Россию с 2024-го выступают девять новых игроков.

В 2023-м спортивное гражданство сменили 105 шахматистов страны, а под ее флаг перешли пятеро.