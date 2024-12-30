66 российских шахматистов перешли в другие страны в 2024 году
66 российских шахматистов перешли под флаги других стран в 2024 году.
Информация об этом представлена в базе данных Международной шахматной федерации (ФИДЕ). При этом за Россию с 2024-го выступают девять новых игроков.
В 2023-м спортивное гражданство сменили 105 шахматистов страны, а под ее флаг перешли пятеро.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: ФИДЕ
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