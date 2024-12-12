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Карякин о развитии шахмат: «Самое важное, нам не требуются стадионы, ледовые дворцы – это все-таки дешевый вид спорта. Таланты у нас есть везде, в том числе в селах»

Сергей Карякин объяснил, почему важно развивать шахматы в селах России.

«Мы открываем шахматные клубы по всей стране, у нас есть большой проект с «Единой Россией»: мы открываем шахматные клубы в штабах общественной поддержки. Уже порядка 70 клубов мы открыли.

И, конечно, здесь действительно стоит подумать о селах. Я считаю, что шахматы, во-первых, очень полезны для детей, во-вторых, что самое важное, нам не требуются стадионы, ледовые дворцы – это все-таки дешевый вид спорта, прямо скажем.

Я готов продвигать этот проект, который еще пока только-только рождается в наших мыслях, но идея, на мой взгляд, хорошая, потому что действительно деток нужно поддерживать, где бы они ни были. Таланты у нас есть везде, в том числе в селах. Важно предоставить такие возможности», – сказал президент Федерации шахмат Московской области, участник матча за звание чемпиона мира 2016 года Карякин.

Шахматы с Ниманном на стадионе в США: трэшток, игра в наушниках, анонсер а-ля Майкл Баффер

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: ТАСС
logoСергей Карякин
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