Анатолий Карпов: «Турнир ШОС сейчас – это альтернатива чемпионату мира для нас»

Двенадцатый чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов назвал турнир Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) альтернативой чемпионату мира для российских спортсменов.

Соревнования проходили в Китае 17-18 декабря. Победу одержала сборная России.

«Удивительно, что Монголия вошла в тройку призеров, они никогда серьезно не отличались результатами. Китай поднялся за последние годы, второе место вполне логично. Россия победила, это замечательно, надо поздравить всех с этим.

В последнее время мы не справлялись с китайскими шахматистами, Непомнящий проигрывал Лижэню. Тем более хорошо, что наша сборная справилась без основных лидеров. Раньше у нас никогда не было проблем на крупных турнирах, на Олимпиадах всегда победы были в кармане, потом начались трудности.

Так что хорошо, что наша сборная одержала победу на турнире ШОС, сейчас это альтернатива чемпионату мира для нас», – сказал Карпов.