Анатолий Карпов: «Турнир ШОС сейчас – это альтернатива чемпионату мира для нас»

Теги сборная России Анатолий Карпов Ян Непомнящий сборная России жен Дин Лижэнь Шахматы

Двенадцатый чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов назвал турнир Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) альтернативой чемпионату мира для российских спортсменов.

Соревнования проходили в Китае 17-18 декабря. Победу одержала сборная России.

«Удивительно, что Монголия вошла в тройку призеров, они никогда серьезно не отличались результатами. Китай поднялся за последние годы, второе место вполне логично. Россия победила, это замечательно, надо поздравить всех с этим.

В последнее время мы не справлялись с китайскими шахматистами, Непомнящий проигрывал Лижэню. Тем более хорошо, что наша сборная справилась без основных лидеров. Раньше у нас никогда не было проблем на крупных турнирах, на Олимпиадах всегда победы были в кармане, потом начались трудности.

Так что хорошо, что наша сборная одержала победу на турнире ШОС, сейчас это альтернатива чемпионату мира для нас», – сказал Карпов.

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