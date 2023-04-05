Сергей Шипов: «Непомнящему надо кушать чипсы и запивать сладкой газировкой. Когда у него приятное настроение, это практически самый сильный шахматист на планете»

Теги турнир претендентов Ян Непомнящий Сергей Шипов матч на первенство мира Лижэнь Дин Шахматы

Гроссмейстер объяснил, почему Яну Непомнящему надо есть чипсы и пить газировку перед игрой

Гроссмейстер Сергей Шипов высказался о предстоящем матче россиянина против китайца Дин Лижэня за шахматную корону.

– Прошлым летом на турнире претендентов мы увидели Яна, вернувшегося в привычную физическую форму и блистательно сыгравшего.

– Да-да. Ему надо кушать чипсы и спокойненько запивать это сладкой газировкой. Надо сделать так, чтобы ему было приятно и хорошо. Когда у него приятное и хорошее настроение, это практически самый сильный шахматист на планете Земля.

Когда Яна что-то раздражает или отвлекает, он действительно может просто (я, конечно, преувеличиваю и иронизирую) на разряд ниже сыграть. И поэтому в этом вопросе нет мелочей. Так что и чипсы, и все вкусненькое-сладенькое во время матча надо ему поставлять в неограниченных количествах.

После матча реабилитацию проведем, конечно: положим в санаторий, медицинские процедуры, – а во время матча пусть делает все, лишь бы хотелось играть, и чтобы крылья росли за спиной, – сказал Шипов.

Матч за звание чемпиона мира по шахматам пройдет с 7 апреля по 1 мая в Астане.

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2 комментария

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Olga.t
Что за неуместный юмор от Шипова? Ян сам разберётся что ему есть и пить.
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sintenced
Шипов в последнее время такую пургу несёт...
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