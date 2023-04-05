Сергей Шипов: «Непомнящему надо кушать чипсы и запивать сладкой газировкой. Когда у него приятное настроение, это практически самый сильный шахматист на планете»

Гроссмейстер объяснил, почему Яну Непомнящему надо есть чипсы и пить газировку перед игрой

Гроссмейстер Сергей Шипов высказался о предстоящем матче россиянина против китайца Дин Лижэня за шахматную корону.

– Прошлым летом на турнире претендентов мы увидели Яна, вернувшегося в привычную физическую форму и блистательно сыгравшего.

– Да-да. Ему надо кушать чипсы и спокойненько запивать это сладкой газировкой. Надо сделать так, чтобы ему было приятно и хорошо. Когда у него приятное и хорошее настроение, это практически самый сильный шахматист на планете Земля.

Когда Яна что-то раздражает или отвлекает, он действительно может просто (я, конечно, преувеличиваю и иронизирую) на разряд ниже сыграть. И поэтому в этом вопросе нет мелочей. Так что и чипсы, и все вкусненькое-сладенькое во время матча надо ему поставлять в неограниченных количествах.

После матча реабилитацию проведем, конечно: положим в санаторий, медицинские процедуры, – а во время матча пусть делает все, лишь бы хотелось играть, и чтобы крылья росли за спиной, – сказал Шипов.

Матч за звание чемпиона мира по шахматам пройдет с 7 апреля по 1 мая в Астане.

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