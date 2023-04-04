«Кульминация усилий, которые Непомнящий вложил в карьеру. Все считали, что после разгрома от Карлсена он сломается». Филатов о матче против Лижэня

Теги Магнус Карлсен турнир претендентов Ян Непомнящий матч на первенство мира Лижэнь Дин Андрей Филатов ФШР Шахматы

Глава Федерации шахмат России оценил шансы Яна Непомнящего в матче за шахматную корону

С 7 апреля по 1 мая россиянин Ян Непомнящий сыграет за звание чемпиона мира с китайцем Дин Лижэнем. Матч пройдет в Астане.

«Для Яна предстоящий матч – это некая контрольная отметка, это кульминация тех усилий, того большого труда, который он вложил в карьеру шахматиста.

Все считали, что после разгромного поражения от Карлсена в прошлом матче за корону Непомнящий не сможет справиться психологически, что он сломается.

Та эмоциональная травма и то поражение, конечно, любого вывели бы из игры, но Ян справился и блестяще выиграл турнир претендентов.

Сейчас у него новый шанс, и если сумеет справиться с эмоциями, то мы вправе рассчитывать на положительный результат», – заявил Андрей Филатов.

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1 комментарий

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imaxim
Просто Непомнящий третий шахматист мира. Сильнее него только Карлсен и пьяный Карлсен
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