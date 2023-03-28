«Силы соперников очень близки. За Непомнящим – опыт участия, но у Лижэня отмечают стрессоустойчивость». Дворкович о матче за шахматную корону

Аркадий Дворкович назвал преимущества Яна Непомнящего в борьбе за шахматную корону.

С 9 по 30 апреля российский гроссмейстер сыграет в Астане в матче за звание чемпиона мира против китайца Дин Лижэня.

«Играют второй и третий шахматист мира по рейтингу. Силы соперников очень близки. За Яном, безусловно, опыт участия в матчах на первенство мира – это серьезно. У Дин Лижэня такого опыта нет.

Если смотреть на личные встречи, у Непомнящего тоже есть преимущество. Но у Дин Лижэня все отмечают устойчивость к стрессовым ситуациям. И он, конечно, очень сильный шахматист, который проигрывает крайне редко. Посмотрим.

Думаю, что как минимум за счет Китая аудитория этого матча будет значительно больше, чем у предыдущих, – в этом сомнений никаких нет. Это будут миллионы людей. Думаю, что яркие партии, моменты будут просматривать десятки миллионов человек», – сказал Дворкович, возглавляющий Международную шахматную федерацию (ФИДЕ).

Расписание матча за шахматную корону между Непомнящим и Лижэнем