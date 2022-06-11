Глава Федерации шахмат России: «Спорт должен быть вне политики. Надеемся, что конгресс ФИДЕ проголосует за то, чтобы вернуть российских шахматистов»

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Президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов рассчитывает, что сборная страны сможет выступать на международных соревнованиях.

Ранее Международная шахматная федерация (ФИДЕ) отстранила сборную России от турниров под своей эгидой.

В августе в индийском Ченнаи пройдет генеральная ассамблея ФИДЕ. На ней Россию представит Михаил Кобалия, старший тренер юношеской сборной страны.

«Кобалия – выдающийся детский тренер. И мы выбрали самого достойного, кто бы мог объяснить конгрессу ФИДЕ, что такое справедливость и что дети, инвалиды не должны страдать от политических решений.

Спорт должен быть вне политики, и мы надеемся, что конгресс ФИДЕ проголосует за то, чтобы вернуть российских шахматистов, шахматные сборные», – сказал Филатов.

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