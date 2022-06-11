Глава Федерации шахмат России: «Спорт должен быть вне политики. Надеемся, что конгресс ФИДЕ проголосует за то, чтобы вернуть российских шахматистов»

Президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов рассчитывает, что сборная страны сможет выступать на международных соревнованиях.

Ранее Международная шахматная федерация (ФИДЕ) отстранила сборную России от турниров под своей эгидой.

В августе в индийском Ченнаи пройдет генеральная ассамблея ФИДЕ. На ней Россию представит Михаил Кобалия, старший тренер юношеской сборной страны.

«Кобалия – выдающийся детский тренер. И мы выбрали самого достойного, кто бы мог объяснить конгрессу ФИДЕ, что такое справедливость и что дети, инвалиды не должны страдать от политических решений.

Спорт должен быть вне политики, и мы надеемся, что конгресс ФИДЕ проголосует за то, чтобы вернуть российских шахматистов, шахматные сборные», – сказал Филатов.