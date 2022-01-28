Дубов заразился коронавирусом и снялся с турнира в Вейк-ан-Зее. Ранее он отказывался играть в маске после контакта с зараженным

Российский гроссмейстер заразился коронавирусом во время супертурнира в Вейк-ан-Зее (Нидерланды).

Он вынужден покинуть турнир. В турнирной таблице Дубов занимает 12-е место, набрав 3,5 очка.

В седьмом туре Дубов отказался играть в маске против нидерландца Аниша Гири. До этого в ближайшем окружении Дубова был зафиксирован случай заражения COVID-19.

Дубов на матч с Гири не явился, и ему засчитали техническое поражение. Позднее россиянин сдал два отрицательных ПЦР-теста и был допущен к дальнейшему участию в турнире.

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